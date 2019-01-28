Мурманская область потеряла за один год 5,5 тысячи жителей

Росстат опубликовал данные о предварительной оценке численности населения по России и субъектам Российской Федерации на 1 января 2019 года.

В Мурманской области на эту дату проживало 748,1 тысячи человек, что на 5,5 тысячи человек меньше по сравнению с данными на 1 января 2018 года.

Основной причиной сокращения численности населения региона остаётся миграционная убыль.