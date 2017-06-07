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Мурманская область. Арктика07.06.17 08:55

Мурманская область потеряла золотое перо – умер Николай Колычев

Вчера, 6 июня, около 18 часов в социальной сети «ВКонтакте» появилось печальное сообщение о том, что умер Николай Владимирович Колычев.

«…Дороге так хотелось быть длинней,

Она петляла, за  ноги цеплялась.

Приехал человек проститься с ней,

Она – с последним путником прощалась», - эти строки из его стихотворения…

Николай Колычев родился в 1959 году в городе Мурманске. Окончил музыкальную школу, три года учился в Ленинградской мореходке. Сменил несколько профессий, пока не стал первым мурманским фермером, но через несколько лет подворье его разорилось.

Поэт долго жил в Кандалакше, которая стала его «поэтической родиной». Полгода работал на островах в Норвегии. Поэтические сборники: «Цветы и люди» (1987г.), «Учусь грустить и улыбаться» (1990г.), «Звонаря зрачок» (1993г.), «И вновь свиваются снега» (1997г.), «Есть у каждого Русь изначальная» (2005г.), «Гармония противоречий» (2007г.) и другие. Составитель книги «Духовная поэзия Севера. Мурманская антология». Поёт песни на свои стихи. Лауреат Всероссийских премий «Ладога» имени А. Прокофьева, «Неизбывный вертоград» имени Н. Тряпкина, «Золотое перо России» (дважды), Большой литературной премии, премии имени А. Подстаницкого (Мурманск).

Теперь эта наша печальная дата будет у многих северян связана с Днём рождения Пушкина,  которого так любил Николай и о котором он написал цикл стихотворений.

Мурманская область потеряла своё золотое перо, прекрасного человека, который любил наш суровый край, любил земляков и остро ощущал на себе несправедливость нашего бытия:

«Смерть одна, да помираем – все розно.

Жизнь одна, да всяк по-своему мерит…

А в подъезде он, поди, не замёрз бы.

Но вы видели подъездные двери?»…

 

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