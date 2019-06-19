Мурманская область предоставила налоговые льготы для проекта «НОВАТЭКа» по созданию Кольской верфи

Правительство Мурманской области издало постановление, в соответствии с которым предоставляется господдержка ООО «НОВАТЭК-Мурманск» при реализации стратегического инвестиционного проекта «Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений (ЦСКМС) в с. Белокаменка Мурманской области» (Кольская верфь).

Как следует из постановления, компании предоставляются преференции по налогу на прибыль организаций и налогу на имущество организаций. Так, устанавливается пониженная ставка по налогу на прибыль в части сумм, зачисляемых в областной бюджет, в размере 12,5% до 1 января 2023 года. ООО «НОВАТЭК-Мурманск» также освобождается от налога на имущество организаций в части имущества, которое используется в целях реализации заявленного проекта на срок в 5 лет.

Со своей стороны, ООО «НОВАТЭК-Мурманск» обязуется до конца 2022 года осуществить капвложения на сумму не менее 102 млрд 850 млн рублей, обеспечить прирост доходов консолидированного бюджета области от реализации инвестпроекта на сумму не менее 30 млрд 800 млн рублей.

Напомним, Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений планируется построить в Мурманской области для создания линий «Арктик СПГ-2».