Мурманская область представила туристический потенциал на Международной туристической выставке «ОТДЫХ/LEISURE»

В канун предстоящего зимнего сезона делегация Мурманской области представила зимние турпродукты региона на 24-й Международной туристической выставке «Отдых/Leisure 2018». В форуме приняли участие представители региональных туристских компаний, гостиниц, Министерства развития промышленности и предпринимательства Мурманской области и Центра кластерного развития. На объединенном стенде региона свои турпродукты представили семь туристических компаний.

Стенд Мурманской области был оформлен с использованием стиля межрегионального историко-культурного и туристского проекта «Серебряное ожерелье России», он располагался рядом с другими участниками проекта: Калининградской, Псковской, Архангельской и другими областями.

Также представители министерства приняли участие в деловой программе выставки. И.о. министра развития промышленности и предпринимательства Мурманской области Олег Костенко выступил с докладом «Успешный опыт использования механизмов федеральной и региональной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере туризма» на всероссийском совещании по развитию внутреннего и въездного туризма, прошедшем под патронажем Министерства культуры Российской Федерации и Федерального агентства по туризму.

Анна Попова, руководитель отдела развития туризма Мурманской области, приняла участие в 3-й Международной этногастрономической конференции «Путешествие со вкусом» и представила доклад «Опыт развития гастрономического туризма в Мурманской области в рамках «Сделано в Арктике». В рамках конференции был анонсирован запуск проекта Гастрономическая карта России в Мурманской области.