Мурманская область представила в Москве проект создания туристско-рекреационного кластера «Беломорье»

В Москве состоялось заседание рабочей группы по экспертизе инвестиционных проектов, предлагаемых субъектами Российской Федерации для включения в перечень мероприятий федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2019-2025 годы)».



Мурманскую область на заседании представляли заместитель губернатора Евгений Никора и глава Кандалакшского района Михаил Павлов.



В рамках рабочей группы было представлено более 80 проектов из 50 регионов России на общую сумму более 400 миллиардов рублей.



Мурманская область внесла на рассмотрение укрупнённый инвестиционный проект «Создание туристско-рекреационного кластера «Беломорье». В рамках проекта планируется реализация десяти туристских инвестиционных проектов общим объёмом 768 млн рублей и строительство транспортной инфраструктуры за счёт средств федерального бюджета. Учитывая, что сегодня подъехать к туристским объектам возможно только по существующему путепроводу, в рамках проекта рассматривается строительство дублирующего виадука, что позволит увеличить пропускную способность транспортной инфраструктуры Кандалакшского и Терского районов.