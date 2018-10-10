Мурманская область презентует Праздник Севера на международном спортивном форуме «Россия – спортивная держава», который начал свою работу сегодня в Ульяновске.

В рамках форума, проходящего под патронатом Президента России Владимира Путина, открылась выставка «Современный спорт. Инновации и перспективы». Выставочная экспозиция Мурманской области представляет участникам форума туристический и спортивный потенциал региона. В центре внимания – один из главных спортивных брендов Кольского Заполярья – традиционный Праздник Севера. В марте 2019 года Полярная Олимпиада пройдёт в юбилейный 85-й раз. Спортивный праздник собирает любителей зимних видов спорта из городов и районов Мурманской области, регионов России, ближнего и дальнего зарубежья. В 2018 году общее количество участников соревнований Праздника Севера составило более 5000 человек.

Одним из самых массовых мероприятий Праздника Севера является традиционный массовый лыжный пробег стран Баренц-региона «Лыжня Дружбы». Уникальная двенадцатикилометровая трасса пролегает по границам трех стран – России, Норвегии и Финляндии. Этот праздник стал символом дружбы спортсменов и жителей стран Баренц-региона, ведь участие в нём не требует виз и паспортов. В 2019 году «Лыжня Дружбы» пройдет 9 марта.

Самым масштабным и зрелищным соревнованием Праздника Севера является Мурманский лыжный марафон на 50 км, входящий в пятерку лучших марафонов России серии Russialoppet. В 2018 году финишную черту Мурманского марафона пересекли более 1000 спортсменов. В 2019 году гонки Мурманского лыжного марафона состоятся 30 и 31 марта.

Праздник Севера вызывает большой интерес у участников форума, многие из них намерены направить свои команды для участия в юбилейной Полярной Олимпиаде, рассказала председатель комитета по физической культуре и спорту Мурманской области Светлана Наумова.

Также делегация Мурманской области примет участие в дискуссионных площадках форума. Представители региона поделятся с коллегами опытом загрузки спортивных объектов, который признан Минспорта РФ одним из самых эффективных.

Основным приоритетом на ближайшую перспективу в сфере спорта станет реализация задачи, поставленной Президентом России Владимиром Путиным, – вовлечь в регулярные занятия спортом 55% граждан страны, сообщил на открытии выставки министр спорта РФ Павел Колобков. Для этого необходима консолидация усилий всех ведомств и министерств, чтобы спортивная инфраструктура была доступна каждому россиянину, подчеркнул министр.