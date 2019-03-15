Мурманская область приняла участие в Первом международном форуме «Умный город. Инструкция по применению»

Заместитель губернатора Евгений Никора и заместитель главы города Полярные Зори Юрий Пирогов приняли участие в Первом международном форуме «Умный город. Инструкция по применению», состоявшемся в Калуге. В рамках форума Мурманская область в числе первых в России заключила Соглашение о реализации пилотного проекта по цифровизации городского хозяйства «Умный город». Соглашение о реализации проекта на территории муниципального образования г. Полярные Зори подписали Евгений Никора и заместитель министра строительства и ЖКХ Российской Федерации Андрей Чибис.

Региональный проект «Умные города Мурманской области» разработан Министерством энергетики и ЖКХ Мурманской области, ответственным за координацию деятельности по его реализации на территории региона. Среди основных мероприятий, включенных в региональный проект, – реализация концепции построения и развития аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», внедрение цифровых сервисов учета мнения граждан и электронного голосования по общегородским вопросам, создание и ведение региональной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности и множество иных взаимосвязанных мероприятий.

Документ включает мероприятия по реализации пилотного проекта по развитию цифровой инфраструктуры и отраслей экономики в городе Полярные Зори в период с 2019 по 2024 годы. Заявка Полярных Зорь для участия в отборе пилотных проектов была отправлена правительством Мурманской области в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ в начале марта и успешно прошла все согласования.

Так, первым шагом реализации проекта станет внедрение цифровых платформ и сервисов по вовлечению горожан в управление городскими процессами, которые должны заработать в каждом регионе страны уже в 2020 году.

Форум «Умный город. Инструкция по применению» проводится Национальным центром компетенций «Умный город» при поддержке Минстроя России, ООН-Хабитат и правительства Калужской области, стратегическим партнером форума выступает АНО «Цифровая экономика».

В Калугу приехали ведущие российские и международные эксперты в сфере цифровизации, представители Минстроя и Минкомсвязи РФ, Правительства Российской Федерации, всех регионов страны и пилотов проекта «Умный город», IT-разработчики – всего порядка 400 человек.

Как отмечалось на форуме, сегодня все субъекты РФ подготовили свои региональные проекты по цифровизации и утверждают программы с конкретными эффектами, которые будут достигнуты благодаря применению цифровых технологий. Но инновационные решения – не самоцель, это лишь инструмент превращения наших населенных пунктов в города для жизни. Эта задача новая и является проектом следующего поколения, следующим шагом после программы «Формирование комфортной городской среды». В реализации проекта «Умный город» принимают участие все субъекты Российской Федерации и города с численностью населения свыше 100 тысяч человек, а также все административные центры.