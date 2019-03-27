Мурманская область приняла участие в заседании Объединенной рабочей группы по вопросам здравоохранения и социальным вопросам в Баренцевом регионе

В Тромсе (Норвегия) состоялось заседание Объединенной рабочей группы по вопросам здравоохранения и связанным с ним социальным вопросам Баренцева Евро/Арктического региона, в котором от Мурманской области приняли участие министр здравоохранения Валерий Перетрухин и главный врач областного клинического многопрофильного центра Евгений Тарбаев.

Объединенная рабочая группа по вопросам здравоохранения и связанным с ним социальным проблемам была создана с целью развития здравоохранения и социального благополучия в Баренцевом регионе посредством укрепления многостороннего сотрудничества, а также улучшения координации деятельности международных проектов в сфере здравоохранения и социального благополучия.

В рамках 28-й встречи Объединенной рабочей группы по вопросам здравоохранения и связанным с ним социальным вопросам участники обменялись новостями по актуальным вопросам здравоохранения в странах и регионах Баренцева моря; рассмотрели и внесли замечания в 6-ю Рамочную программу сотрудничества на 2020-2023 годы, принятие которой планируется осенью 2019 года; заслушали информацию о ходе разработки двух программ: по борьбе с ВИЧ/туберкулезом в Баренцевом регионе и программу «Здравоохранение в сельской местности Баренцева региона».