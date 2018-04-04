Мурманская область присоединилась к акции «Будь здоров!»

С 3 по 8 апреля региональное отделение Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» Мурманской области проводит мероприятия Всероссийской акции по популяризации здорового образа жизни «Будь здоров!», приуроченной к Всемирному Дню здоровья.

Акция направлена на формирование у населения грамотного представления о здоровье, механизмах его поддержания, а также выработку необходимых навыков и умений по ведению здорового образа жизни. К участию присоединились Мурманск, Североморск и Апатиты.

В рамках акции состоятся тематические уроки, дебаты, массовые зарядки и интеллектуальные игры. В социальных сетях будет организован флешмоб – каждый сможет дать полезные советы, основанные на личном опыте, и привести свои примеры здорового образа жизни.

Акцию открыли дебаты «Электронные сигареты и вейпы: вред или просто дым?», которые прошли на базе Мурманского медицинского колледжа. Также на базе колледжа 4 апреля в 16.20 состоится акция «Энерготочка»; 5 апреля в 16.20 будет организован брейн-ринг для студентов. 6 апреля в 12.20 в фойе медицинского колледжа пройдут массовые зарядки.

Также в рамках акции 7 апреля состоится тематический урок «Здоровый я – здоровая Россия!», а 9 апреля – брейнг-ринг для школьников.

Организаторы – министерство здравоохранения РФ, Национальный медицинский исследовательский центр профилактической медицины Министерства здравоохранения РФ, Всероссийское общественное движение «Волонтеры-медики».