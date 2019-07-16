Мурманская область присоединилась к акции «Каникулы с общественным советом»

В Мурманске в рамках акции «Каникулы с общественным советом» председатель Общественного совета при УМВД России по Мурманской области Алексей Кузьмин посетил ребят в санатории «Тамара». Вместе с ним в гости к детям приехали четвероногие питомцы полицейского Центра кинологической службы и сотрудники Госавтоинспекции. Такие встречи нацелены на профилактическую работу со школьниками, которые проводят каникулы в городе.

Начальник ЦКС УМВД России по Мурманской области Александр Стенечкин рассказал ребятам о том, что служебные собаки в полиции помогают при проведении разыскной работы, обнаружении наркотических веществ, а также взрывчатки.

В гости к ребятам приехали сразу три собаки. Бельгийская овчарка Акура показала четкое выполнение всех команд своего хозяина, полицейского - кинолога Антона Алферова, а также продемонстрировала элементы поиска наркотических веществ.

Другой полицейский-кинолог Евгений Кацанюк рассказал ребятам как происходит поиск взрывчатых веществ и познакомил со служебной немецкой овчаркой по кличке Каир. Наибольший восторг у детей вызвала немецкая овчарка по кличке Гильза, которая еще щенок. Ее хозяин Максим Орлов продемонстрировал детям как проходит обучение служебных полицейских собак по розыску людей. Гильзе еще предстоит пройти серьезный курс дрессуры, после чего она станет полноценным помощником стражей правопорядка.

После показательных выступлений полицейские разрешили воспитанникам поближе познакомиться со служебными собаками, погладить и поиграть с ними.

Председатель Общественного совета при УМВД России по Мурманской области Алексей Кузьмин напомнил ребятам о недопустимости противоправных деяний и об ответственности за них. В форме диалога член общественного совета вместе с детьми разобрал различные ситуации безопасного поведения на улице. Также Алексей Петрович рассказал ребятам об особых полицейских - экспертах-криминалистах. Именно они по мельчайшим деталям с помощью последних технологий могут установить преступника в случаях, когда стандартные методы поиска уже бессильны. После просмотра ролика о работе экспертов-криминалистов Алексей Кузьмин ответил на вопросы юных слушателей. Многие из них всерьез задумались в будущем стать экспертом криминалистического центра МВД.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, сотрудники Госавтоинспекции, в свою очередь, напомнили ребятам, как важно соблюдать Правила дорожного движения, в том числе при переходе проезжей части, катании на велосипедах, поведении в общественном транспорте, а также при нахождении в автомобиле. Дорожные полицейские провели с детьми в игровой форме занятия и викторины, направленные на формирование и закрепление навыков безопасного поведения на дорогах. По окончании мероприятия все ребята получили приятные подарки.