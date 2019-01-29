Мурманская область присоединилась к проекту «Умный город»

Заместитель губернатора Евгений Никора вчера принял участие в видеоконференции с Минстроем России. В видеоконференции также участвовали представители исполнительных органов государственной власти, администраций городов Мурманска и Полярные Зори. Состоялось обсуждение участия региона в проекте «Умный город».

Министерством энергетики и ЖКХ Мурманской области, ответственным за координацию деятельности по реализации проекта на территории региона, разработан региональный проект «Умные города Мурманской области». В него включены мероприятия по реализации пилотного проекта по развитию цифровой инфраструктуры и отраслей экономики в городе Полярные Зори в период с 2019 по 2024 годы. В настоящее время к реализации проекта также присоединился город Мурманск, совместно с администрацией которого начаты формирование и подготовка к реализации соответствующих мероприятий.

Среди основных пунктов, включенных в региональный проект, в частности, реализация концепции построения и развития аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», внедрение цифровых сервисов учета мнения граждан и электронного голосования по общегородским вопросам, создание и ведение региональной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности.

Преобразование приоритетных отраслей экономики и социальной сферы, включая городское хозяйство, посредством внедрения цифровых технологий осуществляется в рамках реализации указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».