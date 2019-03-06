Мурманская область присоединилась к проекту «Умный город»

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ утвердило стандарт «Умного города» – набор базовых и дополнительных мероприятий, которые предстоит выполнять всем городам-участникам ведомственного проекта цифровизации городского хозяйства «Умный город» в срок до 2024 года. В реализации проекта «Умный город» принимают участие все субъекты Российской Федерации и города с численностью населения свыше 100 тысяч человек, а также все административные центры.

Куратором регионального проекта Мурманской области является заместитель губернатора Евгений Никора. Среди основных мероприятий, включенных в региональный проект, реализация концепции построения и развития аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», внедрение цифровых сервисов учета мнения граждан и электронного голосования по общегородским вопросам, создание и ведение региональной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности.

Минэнерго и ЖКХ Мурманской области, являющимся координатором деятельности по реализации проекта на территории региона, разработан и направлен в Минстрой России региональный проект «Умные города Мурманской области», включающий мероприятия по реализации пилотного проекта по развитию цифровой инфраструктуры и отраслей экономики в городе Полярные Зори в период с 2019 по 2024 годы.

В настоящее время формируется дополнительный набор мероприятий по цифровизации городского хозяйства административного центра региона Мурманска – единственного в регионе города с населением более 100 тысяч человек – для включения в проект региональной программы «Умные города Мурманской области» с учетом мероприятий стандарта «Умного города».

Стандарт включает мероприятия по восьми направлениям: городское управление, «умное» ЖКХ, инновации для городской среды, «умный» городской транспорт, интеллектуальные системы общественной и экологической безопасности, инфраструктура сетей связи, туризм и сервис. Первым шагом станет внедрение цифровых платформ и сервисов по вовлечению горожан в управление городскими процессами, которые должны заработать в каждом регионе страны уже в 2020 году.

Совместно с ведущими российскими экспертами в области цифровизации и основываясь на опыте других стран, был разработан набор мероприятий, выполнение которых необходимо при переходе к «умному городу». Кроме того, для успешной реализации стандарта «умного города» сформирована открытая база технологий и разработок – «Банк решений умного города», где размещены проекты, которые уже доказали свою эффективность и могут быть тиражированы.