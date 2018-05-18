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Мурманская область. Арктика18.05.18 12:07

Мурманская область присоединилась к VII Всероссийской акции «Добровольцы – детям»

«Добровольцы в поддержку партнерства в интересах семьи и ребенка» – под таким девизом в 2018 году проходит VII Всероссийская акция «Добровольцы – детям». 

Добровольческое движение Мурманской области «ЗОВ», учреждения молодежной политики и учреждения социального обслуживания населения Мурманской области разработали план мероприятий акции. В него вошли события, памятные и тематические дни текущего года: Год добровольца и волонтера в России, Год объединения национальностей и народов России, Международный день семьи (15 мая), Международный день музеев (18 мая), Всемирный день без табака (31 мая), Международный день защиты детей (1 июня), День здорового питания и отказов от излишеств в еде (2 июня), Всемирный день окружающей среды (5 июня), Пушкинский день России (6 июня), Международный день друзей (9 июня), День России (12 июня), Всемирный день донора крови (14 июня), Чемпионат мира по футболу FIFA™ 2018 (14 июня – 15 июля), Международный день отца (19 июня), День памяти и скорби — день начала Великой Отечественной войны (22 июня), Международный день борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом (26 июня), День молодежи России (27 июня), Всероссийский день семьи, любви и верности (8 июля), Международный день дружбы (30 июля), День физкультурника (спортсмена) (13 августа), День знаний (1 сентября).

Официальный старт акции был объявлен 19 апреля в Москве на конференции «Год добровольца в России: Всероссийская акция «Добровольцы – детям», организованной Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, совместно с Общественной палатой Российской Федерации. 

VII Всероссийская акция «Добровольцы – детям» проходит в субъектах Российской Федерации с 20 апреля по 15 сентября 2018 года. 

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