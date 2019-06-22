Мурманская область присоединилась к Всероссийской военно-патриотической акции «Горсть памяти»

Сегодня, в 78-ю годовщину начала Великой Отечественной войны в Мурманской области состоялись мероприятия Всероссийской акции «Горсть памяти». В торжественной обстановке осуществлен забор земли с мест воинских захоронений в специальные контейнеры – «солдатские кисеты». В дальнейшем их с воинскими почестями разместят в гильзах артиллерийских снарядов и установят в историко-мемориальном комплексе главного храма Вооруженных сил Российской Федерации. Мероприятия акции с участием представителей ветеранских и общественных организаций, поисковых отрядов состоялись в муниципалитетах Мурманской области.

В Долине Славы вместе с командующим Северным флотом вице-адмиралом Александром Моисеевым, активистами регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы», юнармейцами в заборе земли с места захоронения воинов принял участие заместитель губернатора Роман Дурягин.

Обращаясь к участникам акции, заместитель главы региона отметил, что память о величайшей трагедии Великой Отечественной войны и о триумфе Великой Победы словно эстафета передается из поколения в поколение.

«Сегодняшняя акция – один из этапов этой эстафеты. Священная земля Долины Славы, политая кровью героев обороны Заполярья, отправится в парк «Патриот», чтобы вместе с такими же частицами, взятыми со всех мест народного подвига, лечь в основание главного военного храма России. Подвиг наших предков, всех переживших Великую Отечественную войну, навсегда сохранится не только в нашей памяти, но и в молитвах, возносимых во славу погибших и во имя того, чтобы подобное никогда не повторилось», – сказал Роман Дурягин.