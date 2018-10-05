Мурманская область присоединится к экологическому проекту ПАО «Почта-Банк» «Подари лес другу»

В Москве состоялась встреча заместителя губернатора Мурманской области с вице-президентом ПАО «Почта-Банк» Владимиром Яценко. Основной темой обсуждения стала реализация экологического проекта «Подари лес другу» на территории Мурманской области в 2019 году.

В ходе реализации проекта предполагается провести лесовосстановление природных территорий при непосредственном участии граждан.

По итогам встречи достигнута договоренность о подписании Соглашения между Мурманской областью и ПАО «Почта-Банк» о реализации эко-программы. Подписание намечено провести во время проведения VII Мурманской международной деловой недели в ноябре.

В настоящее время региональным Министерством природных ресурсов и экологии выбран участок государственного лесного фонда площадью 18,4 гектара, где запланирована посадка свыше 64 тысяч саженцев сосны.