Мурманская область присоединится к Всероссийской акции «Читай-страна!»

27 мая Мурманская областная детско-юношеская библиотека впервые примет участие в масштабной Всероссийской акции «Читай–страна!», приуроченной к Общероссийскому дню библиотек. Участников ждёт насыщенная программа, направленная на повышение роли книги в жизни граждан, развитие культурного добровольчества и увеличение общественного интереса к литературе в целом.

Организаторами акции в регионе выступают Региональный центр гражданского и патриотического воспитания и подготовки молодёжи к военной службе и Мурманская областная детско-юношеская библиотека.

Для молодежи пройдет командный «Литературный квест», в заданиях которого необходимо расшифровать названия известных книг, вспомнить бессмертные цитаты, рассказать о ближайших библиотеках, выполнить интерактивное задание.

Победителями квеста станут две команды: та, которая наберет наибольшее количество баллов по итогам прохождения всех этапов квеста, и команда, которая затратит на прохождение квеста наименьшее количество времени. По итогам прохождения квеста все команды-участники получат сертификаты об участии.

В процессе прохождения квеста, командам-участникам предлагается снять и выложить в социальную сеть «Instagram» юмористическую, креативную видеозапись, имеющую сюжетную линию, демонстрирующую сплоченность, профессионализм команды, серьёзное отношение к решению поставленных задач, а также интересные идеи и оригинальность.

Следующее мероприятие — «Книга от друга». Любой желающий сможет принести в библиотеку полюбившуюся современную книгу с пожеланием и подписью «Участник Всероссийской акции #ЧитайСтрана».

Третья часть акции - фото-эстафета в Instagram, призванная популяризировать чтение среди интернет-пользователей. Для участия необходимо выложить фото с любимой книгой, сопровождая кратким отзывом или яркой цитатой, а также хэштегами #ЧитайСтрана, #Роспатриот, #АВЦ. После этого эстафету нужно передать трем друзьям с призывом: «Читай-страна!».

Также в этот день в библиотеке пройдут разнообразные мероприятия для любителей книг всех возрастов.