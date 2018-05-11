Мурманская область присоединится к Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД»

IV Всероссийская акция «Стоп ВИЧ/СПИД» пройдет с 14 по 20 мая. По традиции к акции присоединилась и Мурманская область. В период действия Всероссийской акции в Мурманской области будет работать мобильная лаборатория «Автобус доверие» Центра специализированных видов медицинской помощи, где каждый желающий сможет узнать свой ВИЧ-статус в течение 5 минут. Обследование бесплатное и анонимное.



14, 17, 18, 19 и 20 мая с 12.00 до 18.00 автобус будет находиться по адресу г. Мурманск, пл. Пять углов, пешеходная зона по ул. Воровского.



15 мая с 12.00 до 16.00 автобус будет находиться по адресу г.Мурманск, ул. Егорова, 15 (здание «МАГУ»).



16 мая с 12.00 до 15.00 автобус будет находиться по адресу г. Ковдор, ул. Комсомольская, 4.



18 мая с 13.00 до 17.00 обследование можно будет пройти в Центре занятости населения по адресу г. Мурманск, ул. Академика Книповича, 48.