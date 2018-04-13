Мурманская область присоединяется к общероссийской акции «Весенняя неделя добра»

Мурманская область присоединятся к проведению общероссийской акции «Весенняя неделя добра». С 1997 года акция ежегодно проходит по всей России, ее программа формируется на основе добровольческих мероприятий различных организаций и частных лиц. Главная цель «Весенней недели добра» – популяризация идей, ценностей и практики добровольчества, а также укрепление сотрудничества между институтами гражданского общества и органами государственной власти в совместном решении социальных проблем.

В Мурманской области мероприятия в рамках «Весенней недели добра» пройдут с 15 по 22 апреля во многих муниципалитетах региона и будут посвящены 80-летию Мурманской области и 10-летию создания добровольческого движения Мурманской области «ЗОВ».

Например, в Видяево в рамках «Весенней недели добра» будут запущены сразу несколько добровольческих акций, в школе пройдут тематические классные часы, юные жители Видяево примут участие в благоустройстве территории у памятника Ф.А. Видяеву, обновят кормушки для птиц на территории поселка. В Кировске в том числе будут организованы уроки доброты и тематические выставки, в Мончегорске состоится спортивный праздник для воспитанников Мончегорского дома-интерната для умственно-отсталых людей, будет оказана адресная помощь мончегорцам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, пройдет сбор макулатуры. Воспитанники молодежных клубов ЗАТО Заозерск помогут пожилым людям с уборкой и мелким ремонтом мебели, школьники изготовят поделки для социально-незащищенных категорий населения.

В Ковдорском районе пройдут тематические мероприятия, будет организован квест с участием членов клуба молодых семей «Калейдоскоп», участники регионального отделения «Волонтеров Победы» благоустроят мемориальный комплекс «Защитникам Советского Заполярья» и организуют оказание адресной помощи ветеранам, труженикам тыла, узникам концлагерей, блокадникам в рамках реализации проекта «Горячая линия».

В ЗАТО Александровск специалисты и волонтеры Центра гражданского и патриотического воспитания города Снежногорска посетят ветеранов, пройдет акция по пропаганде донорства «Помоги делом».

В Доме молодёжи Мурманска состоится открытая встреча «Урок добра», а Объединение молодежных центров проведет акцию «В подарок детям» в городской детской клинической больнице.

Многочисленные тематические мероприятия будут организованы еще во многих городах и поселках области, в том числе в Кандалакше, Апатитах, Оленегорске, Заполярном, Североморске, Ловозерском, Печенгском и Кольском районах.