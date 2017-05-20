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Мурманская область. Арктика20.05.17 08:20

Мурманская область присоединяется к проведению Всероссийской акции «Читай страна»

Мурманская область присоединяется к проведению Всероссийской акции «Читай страна», цель которой – повышение роли книги в социально-политической и историко-культурной жизни граждан Российской Федерации.

27 мая в рамках её проведения в ГОБУК «Мурманская областная детско-юношеская библиотека»  состоится целый спектр мероприятий, включающий квесты, выставки, мастер-классы, благотворительные акции, фотосессии и беспроигрышную лотерею. Любой желающий может стать участником и включиться в насыщенную программу, продуманную специально для всех любителей книг.

Например, с 11 до 16 часов пройдет акция «Книга от друга», на которой каждый сможет принести в библиотеку одну или несколько книг, которые ему понравились и которыми он хотел бы поделиться с другими читателями и пополнить фонд библиотек актуальными изданиями.

В 12.00 стартует «Литературный квест», организаторами которого выступают Детско-юношеская библиотека и ГОБУ МП «Региональный центр гражданского и патриотического воспитания и подготовки молодёжи к военной службе».

Напомним, что в акция «Читай страна!» проводится в рамках празднования Общероссийского дня библиотек 27 мая 2017 года Федеральным агентством по делам молодежи, ФГБУ «Роспатриотцентр» при поддержке Ассоциации волонтерских центров, Российского книжного союза, Российской библиотечной ассоциации, Российского движения школьников, Российской государственной детской библиотеки, Российской государственной библиотеки для молодежи, Издательской группы «ЭКСМО-АСТ», Объединенной розничной сети «Читай-город» – «Новый книжный» – «Буквоед», Ассоциации «Растим читателя».

 

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