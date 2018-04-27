Мурманская область присоединяется к Всероссийской акции «Георгиевская ленточка»

Сегодня в Мурманской области будет дан официальный старт Всероссийской акции «Георгиевская ленточка». Акция проходит с 2005 года ежегодно в преддверии Дня Победы – миллионы людей в России и других странах мира прикрепляют к одежде георгиевскую ленту – символ военной славы нашего народа.



Торжественный митинг, посвященный официальному старту акции в Мурманской области, состоится сегодня, в 17.00, в Мурманске, у памятника воинам 6-й Героической комсомольской батареи. В это же время в населенных пунктах области волонтеры регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» начнут раздавать жителям георгиевские ленты и рассказывать о правилах их ношения.



Основные пункты раздачи георгиевских лент:



Мурманск:

пл. Пять Углов, стела, посвященная присвоению Мурманску звания «Город-герой»;

площадка возле торгово-развлекательного комплекса «Мурманск Молл»;

ул. Героев-Рыбачьего, 51, площадка возле гипермаркета «Твой»;

остановка «улица Морская» (в сторону юга);

ул. Хлобыстова, Аллея поколений;

пл. Нахимова, 14, площадка возле магазина «Евророс».



Кандалакша:

городская Аллея Славы;

микрорайон улиц Новая и Защитников Заполярья;

микрорайон Нива-3.



Зеленоборский 1: пл. Мира.



Алакуртти 1: площадь возле Дома культуры «Алакуртти»



ЗАТО Александровск:

г. Полярный: ул. Советская, Петров мост;

г. Гаджиево: пл. им. Л.А. Матушкина;

г. Снежногорск: территория возле школы №269.



Полярные Зори:

площадь им.А.С. Андрушечко;

площадь Авиаторов;

ул. Строителей, территория возле магазина «Тимур».



ЗАТО г.Североморск:

г.Североморск, Приморская площадь, памятник героям-североморцам, защитникам Советского Заполярья («Алеша»);

п. Сафоново, Аллея героев;

п. Североморск-3, центральная площадь.



Ловозеро:

ул. Советская, 30;

ул. Советская, 9;

ул. Северная. 10.



с. Краснощелье: ул. Северное сияние.



с. Каневка: центральная площадь .



с. Сосновка: центральная площадь.



Печенгский район:

п.Никель:

пл. им. Ленина;

пр. Гвардейский, 4, территория возле магазина «Евророс»;

пр. Гвардейский, 31, территория возле магазина «Дикси»;

ул. Бредова, 13, территория возле магазина «Магнит»;

ул. Мира, территория возле магазина «7 дней».



г.Заполярный:

центральная площадь;

автостанция;

ул. Юбилейная, 2, магазин «Мир вкуса»;

ул. Ленина, 16, магазин «Богатырь»;

ул. Ленина, 14, магазин «Магнит»;

ул. Юбилейная, 18, магазин «Евророс»;

ул. Бабикова, 11, магазин «Магнит»;

остановки на ул. Ленина, 24; ул. Юбилейная, 2; ул. Бабикова, 11.



п. Печенга: Печенгское шоссе, стадион.



п. Корзуново: школа №7.



п. Лиинахамари: школа №23.



п. Спутник: ул. Новая



п. Раякоски: центральная площадь



ЗАТО Заозерск:

ул. Ленинского Комсомола, 16, городская площадь;

ул. Колышкина, 7 (территория между торговыми центрами «Дикси» и «Пятерочка»);

пересечение ул. Строительная, 6 и пер. Гранитный, 3, территория возле магазина «Яблочко».



г. Кировск:

пр. Ленина, 5, центральная площадь;

пр. Ленина, 8, территория возле магазина «Универмаг»;

музейно-выставочный центр АО «Апатит»;

ул. Дзержинского, магазин «Молодежный»;

ул. Хибиногорская, 40, территория возле магазина «Дикси»;

ул. Советской Конституции, 6, территория возле магазина «Магнит»;

пр. Ленина, 33, территория возле магазина «Яблочко»;

ул. Юбилейная, 14, район Верхнего озера;

ул. Олимпийская, 13, территория возле торговых центров «Олимп» и «Евророс»;

ул. Кирова, 25, территория возле школы №2;

микрорайон Кукисвумчорр, территория возле магазина «Пятерочка».



н.п.Титан: школа № 8.



г. Мончегорск:

пл. Революции;

Городской парк им. С. Бровцева;

пр. Металлургов, 29;

ул. Кирова, 9;

Ленинградская набережная, 32/1;

пр. Ленина, 31;

ул. Морошковая, 4;

ул. Кондрикова, 14;

ул. Климентьева, 13;

ул. Стахановская, 24;

проходная АО «Кольская ГМК».



ЗАТО Видяево:

ул. Заречная (верхняя площадь – рядом с магазином «Берёзка», нижняя площадь – рядом с магазинами «Гурман» и «Эконом»);

Якорная площадь, территория рядом со Свято-Никольским храмом;

памятник Ф.А. Видяеву.



п.г.т. Умба:

ул. Дзержинского, 40, Центр по физической культуре, спорту и туризму;

площадь у Дома культуры.



г. Кола: центральная площадь.



г. Апатиты:

ул. Ленина, 24, площадь возле Дворца культуры имени Егорова В.К.;

ул. Ленина, 3, площадка возле кинотеатра «Полярный»;

ул. Ферсмана, площадка возле магазина «Арктика»;

ул. Бредова, 24;

пр. Сидоренко, 28.



В Ковдоре, Апатитах и Ловозере раздача лент также состоялась 22 апреля.





