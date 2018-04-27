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Мурманская область. Арктика27.04.18 12:23

Мурманская область присоединяется к Всероссийской акции «Георгиевская ленточка»

Сегодня в Мурманской области будет дан официальный старт Всероссийской акции «Георгиевская ленточка». Акция проходит с 2005 года ежегодно в преддверии Дня Победы – миллионы людей в России и других странах мира прикрепляют к одежде георгиевскую ленту – символ военной славы нашего народа.

Торжественный митинг, посвященный официальному старту акции в Мурманской области, состоится сегодня, в 17.00, в Мурманске, у памятника воинам 6-й Героической комсомольской батареи. В это же время в населенных пунктах области волонтеры регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» начнут раздавать жителям георгиевские ленты и рассказывать о правилах их ношения.

Основные пункты раздачи георгиевских лент:

Мурманск: 
пл. Пять Углов, стела, посвященная присвоению Мурманску звания «Город-герой»;
площадка возле торгово-развлекательного комплекса «Мурманск Молл»;
ул. Героев-Рыбачьего, 51, площадка возле гипермаркета «Твой»;
остановка «улица Морская» (в сторону юга);
ул. Хлобыстова, Аллея поколений;
пл. Нахимова, 14, площадка возле магазина «Евророс».

Кандалакша:
городская Аллея Славы;
микрорайон улиц Новая и Защитников Заполярья;
микрорайон Нива-3.

Зеленоборский 1: пл. Мира.

Алакуртти 1: площадь возле Дома культуры «Алакуртти»

ЗАТО Александровск:
г. Полярный: ул. Советская, Петров мост;
г. Гаджиево: пл. им. Л.А. Матушкина;
г. Снежногорск: территория возле школы №269.

Полярные Зори:
площадь им.А.С. Андрушечко;
площадь Авиаторов;
ул. Строителей, территория возле магазина «Тимур».

ЗАТО г.Североморск:
г.Североморск, Приморская площадь, памятник героям-североморцам, защитникам Советского Заполярья («Алеша»);
п. Сафоново, Аллея героев;
п. Североморск-3, центральная площадь.

Ловозеро: 
ул. Советская, 30;
ул. Советская, 9;
ул. Северная. 10.

с. Краснощелье: ул. Северное сияние.

с. Каневка: центральная площадь .

с. Сосновка: центральная площадь. 

Печенгский район: 
п.Никель: 
пл. им. Ленина; 
пр. Гвардейский, 4, территория возле магазина «Евророс»;
пр. Гвардейский, 31, территория возле магазина «Дикси»;
ул. Бредова, 13, территория возле магазина «Магнит»;
ул. Мира, территория возле магазина «7 дней».

г.Заполярный:
центральная площадь; 
автостанция;
ул. Юбилейная, 2, магазин «Мир вкуса»;
ул. Ленина, 16, магазин «Богатырь»; 
ул. Ленина, 14, магазин «Магнит»;
ул. Юбилейная, 18, магазин «Евророс»; 
ул. Бабикова, 11, магазин «Магнит»;
остановки на ул. Ленина, 24; ул. Юбилейная, 2; ул. Бабикова, 11.

п. Печенга: Печенгское шоссе, стадион.

п. Корзуново: школа №7.

п. Лиинахамари: школа №23.

п. Спутник: ул. Новая

п. Раякоски: центральная площадь

ЗАТО Заозерск:
ул. Ленинского Комсомола, 16, городская площадь;
ул. Колышкина, 7 (территория между торговыми центрами «Дикси» и «Пятерочка»);
пересечение ул. Строительная, 6 и пер. Гранитный, 3, территория возле магазина «Яблочко».

г. Кировск:
пр. Ленина, 5, центральная площадь;
пр. Ленина, 8, территория возле магазина «Универмаг»;
музейно-выставочный центр АО «Апатит»;
ул. Дзержинского, магазин «Молодежный»;
ул. Хибиногорская, 40, территория возле магазина «Дикси»;
ул. Советской Конституции, 6, территория возле магазина «Магнит»;
пр. Ленина, 33, территория возле магазина «Яблочко»;
ул. Юбилейная, 14, район Верхнего озера;
ул. Олимпийская, 13, территория возле торговых центров «Олимп» и «Евророс»;
ул. Кирова, 25, территория возле школы №2;
микрорайон Кукисвумчорр, территория возле магазина «Пятерочка».

н.п.Титан: школа № 8.

г. Мончегорск:
пл. Революции; 
Городской парк им. С. Бровцева;
пр. Металлургов, 29;
ул. Кирова, 9;
Ленинградская набережная, 32/1;
пр. Ленина, 31;
ул. Морошковая, 4;
ул. Кондрикова, 14;
ул. Климентьева, 13;
ул. Стахановская, 24;
проходная АО «Кольская ГМК».

ЗАТО Видяево:
ул. Заречная (верхняя площадь – рядом с магазином «Берёзка», нижняя площадь – рядом с магазинами «Гурман» и «Эконом»);
Якорная площадь, территория рядом со Свято-Никольским храмом; 
памятник Ф.А. Видяеву.

п.г.т. Умба:
ул. Дзержинского, 40, Центр по физической культуре, спорту и туризму;
площадь у Дома культуры.

г. Кола: центральная площадь.

г. Апатиты:
ул. Ленина, 24, площадь возле Дворца культуры имени Егорова В.К.;
ул. Ленина, 3, площадка возле кинотеатра «Полярный»;
ул. Ферсмана, площадка возле магазина «Арктика»;
ул. Бредова, 24;
пр. Сидоренко, 28.

В Ковдоре, Апатитах и Ловозере раздача лент также состоялась 22 апреля. 

Комментарии

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