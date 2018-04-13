15 апреля в Международный день культуры в регионах России стартует акция «Культурный минимум» – творческая молодёжь приглашает родственников и друзей вместе посетить культурные площадки своего региона. Во всех субъектах страны пройдут около 300 мероприятий – в их подготовке задействовано более 150 координаторов.

Мурманская область присоединяется к Всероссийской акции «Культурный минимум». Так, в областной универсальной научной библиотеке мероприятия в рамках акции начнутся с 13.00. Будут организованы обзорная экскурсия «Арт-объекты научки» и экскурсии по выставкам «Модные картинки», «Магия комикса», «Виртуальная реальность». Состоятся творческие мастер-классы: преподаватель детской художественной школы, мастер каллиграфии Юрий Шачнев представит основные элементы русского уставного письма; преподаватель детской художественной школы, член Союза художников России Вероника Вологжанникова проведет мастер-класс по созданию персонажа комикса. Также состоится акустическое выступление Кристины Амелиной и группы «Killer Cat».

В Культурно-выставочном центре Русского музея будет организована экскурсия по постоянной тактильной экспозиции «Скульптура ХХ-ХI века», состоится показ фильма «Ты пришел в музей» (часть 1) из цикла образовательных фильмов Государственного Русского музея, будут организованы тематические компьютерные игры. Мероприятия начнутся в 15.00.

В мурманском Доме актера (ул. Полярные Зори, 19) в рамках акции «Культурный минимум» состоится импровизационное комедийное шоу Арктического театра «Выкрутасы». Начало в 18.00.

Подробное описание мероприятий акции представлено в группе «Культурный минимум в Мурманске» в социальной сети «ВКонтакте».