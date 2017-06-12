Мурманская область присоединяется к Всероссийской акции «Мы – граждане России»

12 июня в Мурманской области стартует Всероссийская акция «Мы – граждане России!», приуроченная празднику День России. В городах региона в этот день будут организованы познавательные мероприятия, состоятся спортивные состязания, концерты, выставки, творческие конкурсы.

В Мурманске праздничные мероприятия начнутся в 11.00 с народного гулянья «Я люблю Россию!» на площади Пять Углов. Откроется праздничная ярмарка, будет работать «Детский городок», шатер-караоке для исполнителей популярных песен о России, стартует спортивный проект «Родной двор – родной город», состоится турнир участников клубов «Исторического фехтования» и большая концертная программа, подготовленная воспитанниками спортшкол и домов творчества.

В этот день во многих городах области состоится торжественное вручение паспортов юным северянам. В Мурманске паспорта гражданина Российской Федерации вручит губернатор Марина Ковтун в рамках гала-концерта, посвящённого Дню России, который пройдет на площади Пять Углов.

Также в этот день Региональный центр гражданского и патриотического воспитания и подготовки молодежи к военной службе организует раздачу лент в цветах Государственного флага Российской Федерации. Гости и жители муниципалитетов области смогут получить их в местах проведения праздничных массовых мероприятий. В Мурманске ленты будут раздаваться с 14.00 до 15.00 в Центральном сквере на улице Пушкинской, на площади Пять углов и у памятника Анатолию Бредову.