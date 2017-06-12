ХОРОШИЕ НОВОСТИ: Роботы - помощники и роботы - конкуренты людейВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ: Семейные отношения - она немножко «дура», а он «зануда»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика12.06.17 07:00

Мурманская область присоединяется к Всероссийской акции «Мы – граждане России»

12 июня в Мурманской области стартует Всероссийская акция «Мы – граждане России!», приуроченная празднику День России. В городах региона в этот день будут организованы познавательные мероприятия, состоятся спортивные состязания, концерты, выставки, творческие конкурсы.

В Мурманске праздничные мероприятия начнутся в 11.00 с народного гулянья «Я люблю Россию!» на площади Пять Углов. Откроется праздничная ярмарка, будет работать «Детский городок», шатер-караоке для исполнителей популярных песен о России, стартует спортивный проект «Родной двор – родной город», состоится турнир участников клубов «Исторического фехтования» и большая концертная программа, подготовленная воспитанниками спортшкол и домов творчества.

В этот день во многих городах области состоится торжественное вручение паспортов юным северянам. В Мурманске паспорта гражданина Российской Федерации вручит губернатор Марина Ковтун в рамках гала-концерта, посвящённого Дню России, который пройдет на площади Пять Углов.

Также в этот день Региональный центр гражданского и патриотического воспитания и подготовки молодежи к военной службе организует раздачу лент в цветах Государственного флага Российской Федерации. Гости и жители муниципалитетов области смогут получить их в местах проведения праздничных массовых мероприятий. В Мурманске ленты будут раздаваться с 14.00 до 15.00 в Центральном сквере на улице Пушкинской, на площади Пять углов и у памятника Анатолию Бредову.

Комментарии

-

Новости муниципалитетов

-АналитикаГоспрограмма «Доступная среда» пока не улучшила жизнь инвалидов - Счётная палатаВ январе-феврале текущего года впервые за многие годы в Мурманской области отмечен миграционный прирост населенияВ последние годы миграционный отток из Мурманской области замедлился
-ФоторепортажЖители флотской столицы вышли на субботник «Зелёная весна»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущее
-Политбарометр
ПодробнееКампания по выборам президента РФ стартует в декабре
-Слово не воробей...Брендирование для производителей
-Нам интересно Ваше мнение
26.05.17: Программа продовольственной помощи малообеспеченным россиянам может охватить до 19 миллионов человек, сообщил первый заместитель министра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов. А к какой категории россиян вы причисляете себя?Проголосовал: 671 человек
-Ходят слухи…Алексей Навальный «вьёт гнездо» в Мурманске
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
29303112345678910111213141516171819202122232425262728293012
-Скоро в эфире19:00Фильмы КФ «Кино без барьеров». 20:00«Проще говоря». Тематическая программа (12+)20:30«Папа напрокат». Художественный сериал, 1 серия (12+)21:25«Багровый цвет снегопада». Художественный фильм (16+)23:30«Проще говоря». Тематическая программа (12+)00:00«Вне зоны». Тележурнал о путешествиях (12+)
-PRO ДеньгиОтмечается снижение поступлений налогов в консолидированный бюджет Мурманской областиДенег опять нет, или Власти не торопятся рассмотреть вопрос индексации пенсий работающим пенсионерам-PRO ВалютуКурс доллара подрос почти на 2 копейки, евро теряет 36 копеекДоллар и евро продолжают теснить рубль-PRO ЭнергетикуКольская АЭС на 214,5 млн кВтч увеличила в мае выработку электроэнергииПервые книжки для малышки-PRO ЖКХАлексей Тюкавин дал старт подготовки к отопительному периоду 2017/2018 годаПлановые отключения в Мурманске на 13 июня-PRO Нефть и газСанкции действуют, а на шельфе России продолжают буритьТаяние льдов ещё 30 лет серьёзно не повлияет на стоимость добычи нефти в Арктике - почётный доктор САФУ Кнут Хин-PRO ЗаконыПредлагаемые депутатами изменения в законодательство должны ужесточить ответственность за хищение электронных денег и кражу средств с банковских картС помощью специального сбора законотворцы надеются ограничить практику применения иноязычных наименований
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыМ151 - такси нового поколения!
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 78-10-20
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Программы и анонсы, опросы и обсуждения