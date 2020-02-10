Мурманская область признана самым многообещающим туристическим направлением на выставке в Мумбаи

Представители туриндустрии Мурманской области приняли участие в выставке Outbound Travel Mart – 2020, которая проходила в индийском Мумбае. На объединённом стилизованном стенде региона были представлены компании «Визит Мурманск», «Хибины для Вас», «Север для Вас», «Дикие и свободные (компания Sumbay)», «Огни Имандры», турагентство «ЖульВерн». Организатором экспозиции выступил Центр поддержки экспорта Мурманской области.

Как отмечают представители туристических компаний, индийский бизнес проявляет повышенный интерес к северному направлению, а туристический потенциал Мурманской области вызвал ажиотаж.

Предлагая экзотические для Индии туры – зимнюю рыбалку, поездку на берег Баренцева моря в Териберку, «охоту» за северным сиянием, мурманчане рассчитывают на значительное увеличение туристического потока из этой страны.

В рамках деловой программы выставки проведены более 200 встреч в формате b2b, достигнуты договоренности о развитии делового сотрудничества.

На выставке Outbound Travel Mart Mumbai 2020 Мурманская область получила приз как самое многообещающее туристическое направление, сообщает управление по взаимодействию со СМИ.