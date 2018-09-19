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Мурманская область. Арктика19.09.18 13:19

Мурманская область продолжила участие в формировании нормативной правовой базы для стимулирования социально-экономического развития Арктической зоны России

Сегодня на заседании правительства Мурманской области, которое провёл первый заместитель губернатора Алексей Тюкавин, был заслушан отчёт о работе министерства экономического развития за 2017 год. С докладом на эту тему выступила глава ведомства Елена Тихонова.

Как сообщалось в докладе, с 2017 года сформированы все документы стратегического планирования регионального уровня в сфере компетенции министерства, наличие которых требует законодательство. Министерством совместно с исполнительными органами власти региона, Мурманской областной Думой, органами местного самоуправления, общественными организациями и бизнесом осуществляется корректировка Стратегии социально-экономического развития региона.

«В прошлом году абсолютно новым для нас направлением работы стало внедрение и развитие механизмов проектного управления. Мы сформировали нормативную правовую базу, организовали обучение более ста представителей органов власти и подведомственных организаций. Сегодня в регионе ведётся работа по восьми региональным проектам. В рамках процессов стратегического планирования в регионе мы также активно взаимодействуем с муниципальными образованиями», – сообщила Елена Тихонова.

Так, в прошлом году по итогам 2016 года наиболее эффективные муниципалитеты получили гранты в размере четырех миллионов рублей, которые направлены на решение актуальных потребностей муниципалитетов, улучшение социальной инфраструктуры. В целях укрепления и развития налогового потенциала региона в минувшем году по инициативе министерства внесено несколько изменений в закон Мурманской области «О налоге на имущество организаций».

«Мы продолжили участие в формировании нормативной правовой базы для стимулирования социально-экономического развития Арктической зоны России. С текущего года по этому вопросу мы взаимодействуем с регионами на площадке созданного Минэкономразвития России проектного офиса. Эти и многие другие вопросы в минувшем году стали ключевой темой Мурманской международной деловой недели. К ключевым событиям 2017 года в международном сотрудничестве можно отнести завершение важнейшего этапа проекта по реабилитации бывшей береговой базы Военно-Морского флота в губе Андреева. В результате реализации международных программ объём финансовых и материальных ресурсов, поступивших в область в 2017 году из-за рубежа, составил 6,2 млн долларов США», – подчеркнула Елена Тихонова.

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