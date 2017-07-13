Мурманская область расширяет международное сотрудничество

Делегация Гренады в составе представителей посольства Гренады в Российской Федерации подтвердила участие в VI Мурманской международной деловой неделе, которая состоится с 13 по 17 ноября. Визит представителей Гренады в рамках VI ММДН будет первым для нашего региона и послужит импульсом для развития дальнейшего двустороннего взаимодействия.

Интенсификация сотрудничества между Россией и Гренадой началась в 2017 году. В апреле текущего года вступил в должность первый чрезвычайный и полномочный посол Гренады в Российской Федерации господин Олег Фирер, начало работу Посольство Гренады в Российской Федерации.

Планируется, что взаимодействие между государствами будет развиваться в сфере туризма, торговли, культуры и образования.

На днях в Общественной палате Российской Федерации состоялся «круглый стол» на тему «Сотрудничество между Российской Федерацией и Гренадой в гуманитарной, культурной, научной и туристической областях» и открылась фотовыставки «Природа и достопримечательности Гренады». Были рассмотрены проекты сотрудничества по линии институтов гражданского общества России и Гренады, перспективы взаимодействия двух стран в сфере культуры, образования, науки и туризма, обсуждались вопросы продвижения русского языка и культуры в Гренаде, обмен студентами и преподавателями, проведение перекрестных дней культуры и тематических культурных выставок.