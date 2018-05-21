Мурманск посетила делегация представителей Гонконга. Визит приурочен к запуску прямого рейса Гонконг – Москва – Гонконг в период с 18 мая по 27 октября текущего года и возможности организации стыковочных рейсов в регионах России. Мурманская область рассматривается как одно из ключевых направлений для жителей Гонконга.

В рамках визита заместитель губернатора Мурманской области Григорий Стратий провёл рабочую встречу с президентом гонконгских авиалиний Ван Лием и представителями гонконгский авиакомпаний. Участники встречи обсудили перспективы сотрудничества и туристические возможности Мурманской области для приема туристов из азиатских стран не только в зимний, но и в летний период.