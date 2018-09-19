Мурманская область стабильно относится к группе регионов с высокой долговой устойчивостью

На заседании областного правительства министр финансов региона Елена Дягилева доложила о ходе исполнения поручения Президента Российской Федерации от 4 января 2017 года о реализации комплекса мероприятий по сокращению дефицита регионального бюджета и уровня государственного долга Мурманской области.

В ходе доклада министр сообщила о текущем состоянии государственного долга Мурманской области и перспективах на 2018-2020 годы. Так, на начало текущего года состояние бюджетной системы региона по основным бюджетным параметрам оценивалось как «устойчивое» – госдолг составил 38% от налоговых и неналоговых доходов бюджета (19 млрд рублей).

В текущем году, пояснила министр финансов, на динамику государственного долга существенное влияние оказал непрогнозируемый рост расходов от увеличения минимального размера оплаты труда с 1 января и 1 мая текущего года в совокупности с принятием постановления Конституционного Суда РФ, изменившего подход к расчету МРОТ для субъектов федерации, относящихся к районам Крайнего Севера, рост среднемесячного дохода от трудовой деятельности по причине мультипликативного эффекта от повышения МРОТ и существенный рост стоимости топлива (мазут и уголь) – соответственно, и расходов на субсидирование ресурсоснабжающих организаций, что в совокупности создает риск существенного роста госдолга на конец 2018 года.

Долговая политика Мурманской области традиционно нацелена на поддержание объема обязательств на экономически безопасном уровне с учетом всех возможных рисков. Основные направления долговой политики региона утверждаются правительством Мурманской области до внесения проекта закона о бюджете на очередной финансовый год в областную Думу.

Елена Дягилева отметила, что для госдолга Мурманской области характерна значительная волатильность его объема в течение года (явно выраженная годовая и месячная сезонность, резкие изменения в связи с использованием краткосрочных кредитов Федерального казначейства), в связи с чем предпочтительным коммерческим финансовым инструментом являются кредиты в форме возобновляемых кредитных линий. Гибкость возобновляемых кредитных линий, возможность оперативного управления объемом государственного долга, изменение процентных ставок по результатам переговоров с банками и по итогам проведения новых аукционов с более привлекательными условиями по стоимости позволяет сдерживать рост стоимости обслуживания государственного долга.

В завершение доклада министр финансов подчеркнула, что Мурманская область долгое время стабильно относится к группе регионов с высокой долговой устойчивостью (когда отношение долга субъекта не превышает 50% от суммы налоговых и неналоговых доходов), что в настоящее время требуется приложить максимум усилий для обеспечения поддержания этого тренда и в дальнейшем.