В этом году Мурманская область стала центральной площадкой всероссийской акции - Дня посадки леса. Её целью является воспитание бережного отношения к природе, популяризация профессий работников лесной отрасли и привлечение внимания общества к проблемам восстановления и приумножения лесных богатств. Акция стартовала по всей стране 19 мая, но в Мурманской области из-за климатических условий мероприятия по посадке леса начали проводить в июне. В этом году акция также проводится в рамках Года добровольца и волонтера.

В масштабной акции приняли участие начальник департамента лесного хозяйства по Северо-Западному федеральному округу Алексей Эглит, руководители министерств и ведомств региона, волонтеры, члены общественных организаций.

«Мурманская область обладает множеством лесных богатств, среди которых и заполярные леса. Каждый лесной пожар отдаётся болью в сердце каждого неравнодушного северянина, потому что наши леса в холодном климате восстанавливаются особенно долго. Выражаю особую благодарность добровольцам, которые всегда откликаются на значимые инициативы, и собрались сегодня, чтобы высадить новые деревья», - сказал, открывая мероприятие, заместитель губернатора.

«Сегодня в Мурманской области как в самом суровом краю Северо-Западного федерального округа мы проводим завершающую акцию в рамках Дня посадки леса. Год добровольца стал органичным продолжением Года экологии, потому что сфера экологии, защиты природы собирает вокруг себя значительное число волонтёров», - отметил Алексей Эглит.

Министр экологии и природных ресурсов Мурманской области Дмитрий Руусалеп сообщил, что акция проводится на участке, где в 90-е годы случился лесной пожар и насаждения не смогли возобновиться естественным путём. Здесь в рамках подготовки к акции проведены работы по подготовке почвы, нарезаны борозды. Сегодня здесь на участке площадью в 5 гектаров высажено 20 тысяч двухлетних сеянцев сосны.