Мурманская область станет базой для тренировок и соревнований мирового уровня по горнолыжному спорту

Существующая в Мурманской области горнолыжная инфраструктура в основном имеет коммерческий характер и рассчитана на туристов, в то время как регион имеет все шансы стать базой для подготовки спортсменов и проведения соревнований уровня Кубков Европы и мира. Общероссийская федерация горнолыжного спорта выступает с инициативой создать в Заполярье освещённую трассу с искусственным снегом, соответствующую современным требованиям профессионального горнолыжного спорта. Об этом рассказали президент федерации Леонид Мельников и вице-президент Валерий Цыганов в ходе рабочей встречи с врио губернатора Мурманской области Андреем Чибисом.

«Наша мечта – чтобы мы открывали сезон в Мурманской области, и чтобы соревнования проходили в трёх городах, где есть горнолыжные школы: Кировске, Мончегорске и Полярных Зорях. Мы бы могли проводить хорошие международные соревнования и начинать сезон в октябре-ноябре. Мурманская область могла бы стать базой подготовки не только нашей сборной, но и иностранных спортсменов. Цены на сборы сегодня растут и в Европе, и в Америке, и я уверен – это будет пользоваться спросом», – отметил Леонид Мельников.

Президент федерации горнолыжного спорта также предположил, что современная искусственная трасса, помимо прочего, позволит проводить в Мурманской области этап Кубка мира, основная часть которого проходит в ноябре совсем рядом – в финском Леви.

Глава региона поддержал предложение федерации.

«Отличная идея – заманить сюда спортсменов со всего мира. Это и для экономики хорошо. Речь идёт о развитии целого горнолыжного кластера», – подчеркнул Андрей Чибис.

Федерация горнолыжного спорта готова взять на себя расходы по разработке проекта и прохождению им госэкспертизы. В результате появится смета, которую уже можно будет обсуждать предметно.