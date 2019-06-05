Мурманская область станет пилотом комплексной переработки отходов совместно с Российским экологическим оператором

Мурманская область готова выступить пилотным субъектом Российской Федерации по подготовке и реализации проекта в области обращения с отходами на территории южной части региона совместно с созданной публично-правовой компанией по формированию комплексной системы обращения с ТКО «Российский экологический оператор». Об этом было заявлено на совещании при генеральном прокуроре РФ Юрии Чайке по вопросам реформы обращения отходами, которое проходило вчера в Ростове-на-Дону.

Как было отмечено во время совещания, накопленный опыт Мурманской области и необходимость расширения системы цивилизованного обращения с отходами на юг региона, руководство региона обратилось к министру природных ресурсов и экологии Дмитрию Николаевичу Кобылкину с предложением реализовать такой пилотный проект уже совместно с Российским экологическим оператором.

Было отмечено, что старт реформы в Мурманской области прошёл без критических сбоев. Определён региональный оператор, утверждены предельный единый тариф на его услуги на 2019 год и нормативы накопления ТКО, принята территориальная схема обращения с отходами, утверждён план закрытия существующих свалок отходов. Созданы и успешно работают крупнейшие за Полярным кругом современные объекты обращения с отходами – мусоросортировочный комплекс и полигон ТКО, мусороперегрузочные станции. С учётом новой коммунальной услуги предусмотрены соответствующие меры поддержки для федеральных и региональных льготников.

В ходе реализации реформы были выявлены и системные проблемы. Каждая из них отработана с региональным оператором, найдено решение. Так, для уборки контейнерных площадок после погрузки ТКО в Мурманске и Кандалакше с 1 июня в режиме пилотного запущен проект, при котором регоператор самостоятельно будет производить уборку площадок накопления отходов, в т.ч. на основе заключаемых с управляющими компаниями соглашений. Также регоператор подключится к обновлению контейнерного парка, цель которого – переход в ближайшие 3-5 лет на использование заглублённых контейнеров или контейнеров закрытого типа. На случай выхода из строя спецтехники у перевозчиков регоператор резервирует необходимое количество техники для вывоза ТКО. Кроме того, планируется увеличение количества контейнеров в придорожной полосе и увеличение частоты вывоза из них отходов и формирование новых контейнерных площадок около СОТов и ДНТ.