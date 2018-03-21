Мурманская область «торит дорогу» для электромобилей

Состоялось рабочее совещание по вопросу развития инфраструктуры для электромобилей в Мурманской области в рамках подписанного в ноябре 2017 года меморандума о сотрудничестве между экологическим объединением «Беллона», филиалом ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго», ООО «АудитЭнегоГрупп» и ОАО «Гостиница «Полярные Зори». На совещании рассмотрены возможность предоставления площадок для размещения зарядных станций для электромобилей на участке Мурманск – Киркенес трассы Р-21 в целях реализации проекта «ArcticElectricRoad», а также условия технологического присоединения к электрическим сетям.

Участники совещания обсудили вопросы привлечения потенциальных инвесторов и общественности к проекту, развитие сотрудничества с коллегами из стран Баренц-региона. Кроме того, обсуждалось проведение в рамках проекта «ArcticElectricRoad» летнего автопробега «Эко-Баренц» и пресс-конференции в Мурманске с владельцами электрокаров из Норвегии, Финляндии и России. Рассмотрено предложение о рабочей встрече участников меморандума с заинтересованными сторонами из Норвегии. Выработана стратегия совместных действий, направленных на содействие развитию инфраструктуры для электромобилей в Мурманской области.

Подписание меморандума о сотрудничестве состоялось в рамках специализированной выставки-конференции «СевТЭК-2017». Сотрудничество сторон, подписавших меморандум, направлено на обеспечение высокого качества жизни, благоприятной окружающей среды, создания условий для развития приграничного сотрудничества и международных туристических отношений, а также продвижение и популяризацию чистых энергетических технологий.