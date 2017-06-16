Мурманская область третий год подряд входит в III группу регионов, подтвердив тем самым статус субъекта с благоприятными для развития бизнеса условиями - Григорий Стратий

Заместитель губернатора Мурманской области Григорий Стратий провёл заседание Проектного офиса (организационного штаба) по улучшению инвестиционного климата в Мурманской области. В мероприятии приняли участие руководители территориальных управлений федеральных органов власти, представители профильных региональных министерств и ведомств, сотрудники органов местного самоуправления, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Мурманской области Дмитрий Барышев и региональный общественный представитель Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов Ольга Буч.

Ключевым вопросом совещания стало рассмотрение итогов Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в Мурманской области за 2016 год. Национальный рейтинг формируется на основе комплексной оценки региона (данные официальной статистики, опросы предпринимателей, оценка экспертов), что делает его объективным с точки зрения бизнес-сообщества, а также применимым для разработки управленческих решений на уровне региональной и федеральной исполнительной власти.

«Мурманская область третий год подряд входит в III группу регионов, подтвердив тем самым статус субъекта с благоприятными для развития бизнеса условиями. Результаты Национального рейтинга объективно показали, что мы провели серьёзную работу над ошибками и достигли заметного прогресса по сравнению с прошлым годом. Вместе с тем по ряду направлений есть пространство для роста и необходимо усилить работу. Для нас принципиально важно сохранить достигнутую положительную динамику», – отметил Григорий Стратий.

В ходе мероприятия члены Проектного офиса обменялись мнениями по дальнейшим направлениям работы, особое внимание было уделено повышению эффективности межведомственного взаимодействия и информированности предпринимателей региона о проводимой органами власти работе. Результаты Национального рейтинга за 2016 год в Мурманской области будут представлены руководителем представительства Агентства стратегических инициатив в Северо-Западном федеральном округе Арзумом Арзуманяном в ходе Инвестиционного совета при губернаторе Мурманской области.