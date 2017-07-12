Мурманская область участвует в федеральном приоритетном проекте «Образование»

Цель этого проекта - создание в Российской Федерации конкурентоспособной системы среднего профессионального образования (СПО), обеспечивающей подготовку высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями.

Основные направления реализации проекта - внедрение нового содержания и технологий обучения, подготовка новых кадров для системы СПО, поддержка и развитие движения «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)».

Министерством образования и науки Мурманской области утверждён приказ от 7.04.2017 № 569 «О реализации в Мурманской области приоритетного проекта «Образование» по направлению «Подготовка высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с учетом современных стандартов и передовых технологий» («Рабочие кадры для передовых технологий») (в редакции приказа от 30.06.2017 № 1113 «О внесении изменений в перечень профессий и специальностей среднего профессионального образования, наиболее востребованных, новых и перспективных в Мурманской области (ТОП-РЕГИОН)»).

В частности, речь идёт о реализации новых образовательных программ среднего профессионального образования, соответствующих лучшим современным стандартам и передовым технологиям. Значительная часть перечня профессий и специальностей доступна для лиц с ограниченными возможностями, инвалидов. Они могут обучаться как совместно со студентами, которые не имеют ограничений по здоровью, так и по индивидуальной программе. Информация о ходе приемной кампании в государственных областных профессиональных образовательных организациях еженедельно анализируется в Министерстве образования и науки Мурманской области и размещается для удобства в формате Excel.

Планируется, что в результате реализации проекта в Мурманской области к 2021 году в 15 образовательных организациях будет внедрено около 70 новых ФГОС СПО по наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям СПО, соответствующих современным стандартам и передовым технологиям.

Мурманская область успешно реализовала пилотный проект стандарта кадрового обеспечения промышленного роста, в том числе в части внедрения дуального обучения не менее чем по 12 профессиональным образовательным программам (не менее 7 предприятий и 6 образовательных организаций).