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Мурманская область. Арктика19.02.18 16:51

Мурманская область участвует в реализации приоритетного федерального проекта «Рабочие кадры для передовых технологий»

В 2018 году Мурманская область стала участником приоритетного федерального проекта «Рабочие кадры для передовых технологий», сообщила сегодня на оперативном совещании министр образования и науки региона Наталия Карпенко.

Задачи проекта – модернизация материально-технической базы системы среднего профессионального образования, переподготовка педагогов, развитие движения «Ворлдскиллс Россия». Субсидия из федерального бюджета на реализацию проекта в Мурманской области составит 26,5 млн рублей, софинансирование из региональный казны – 10,8 млн рублей. Реализация проекта позволит выйти на более качественный и конкурентоспособный уровень подготовки регионом сварщиков, токарей, фрезеровщиков, слесарей, технологов по машиностроению, рассказала министр.

Кроме того, в 2018 году министерство образования и науки Мурманской области будет реализовывать пять федеральных проектов. Общий объем федеральных субсидий на их реализацию составит 35,9 млн рублей. Также будут продолжена реализация таких проектов, как «Доступная среда», «Спорт в сельской местности», «Создание базовой профессиональной образовательной организации, обеспечивающей поддержку региональных систем инклюзивного профессионального образования инвалидов».

В 2017 году Министерство образования и науки Мурманской области на конкурсной основе реализовало семь федеральных проектов в сфере дошкольного, общего, дополнительного и профессионального образования. Общий объём федеральной субсидии на эти цели составил более 90 млн рублей. Наталия Карпенко особенно отметила такие проекты 2017 года, как детский технопарк «Кванториум», «Доступная среда» и создание в сельских школах условий для занятий физической культурой и спортом. За три года, которые регион участвовал в проекте, созданы необходимые условия для занятий физкультурой и спортом в 29 из 32 сельских школ Мурманской области. В результате – количество школьников, занимающихся спортом во внеурочное время, выросло практически на 30%. В 2018 году проект будет продолжен, объем финансовых средств, запланированных на его реализацию, составит 9,7 млн рублей. В нем примут участие 10 муниципальных школ Ковдорского, Кольского, Ловозерского и Печенгского районов, Оленегорска, Полярных Зорь и Североморска.

Кроме того, по информации Наталии Карпенко, подписано соглашение, в рамках которого региону выделена субсидия из федерального бюджета в размере 720,3 млн рублей на строительство в Североморске школы на 1200 учащихся. В этом году будет выполнена привязка проекта к местности и проведены проектно-изыскательские работы.

Губернатор Марина Ковтун поручила главам администраций муниципальных образований, участвующих в реализации проектов в сфере образования в 2018 году, взять их реализацию под личный контроль.

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