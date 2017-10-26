Мурманская область участвует в XV юбилейном Форуме СМИ Северо-Запада

Сегодня в Санкт-Петербургском Доме журналиста начал работу XV юбилейный Форум СМИ Северо-Запада под патронатом полномочного представителя президента России в Северо-Западном федеральном округе. Форум СМИ Северо-Запада в 2017 году называется «В фокусе – человек» и посвящен освещению в средствах массовой информации социальной проблематики.



Открывая форум, заместитель полномочного представителя президента России в Северо-Западном федеральном округе Любовь Совершаева отметила, что Форум СМИ Северо-Запада объединяет настоящих профессионалов, людей, которые ставят читателя, зрителя, слушателя в своей работе во главу угла, уважают и ценят его. Вице-губернатор Санкт-Петербурга – руководитель администрации губернатора Санкт-Петербурга Александр Говорунов подчеркнул, что социальная ответственность должна быть также и представителей СМИ – нельзя не задумываться о последствиях подаваемой информации.



Мурманскую область представляет делегация средств массовой информации – ГТРК «Мурман», ТВ-21, информационного агентства «Би-порт», а также сотрудники министерства по внутренней политике и массовым коммуникациям.



Главной составляющей петербургского форума СМИ является выставка «Медиаатлас Северо-Запада» – завтра с экспозицией регионов ознакомится полномочный представитель президента России в Северо-Западном федеральном округе Николай Цуканов.



В рамках форума для журналистов организованы панельная дискуссия, профессиональные секции, семинары-практикумы.