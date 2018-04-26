В 2018 году Мурманская область в числе первых 12 регионов России начнет реализацию системы ранней помощи семьям, которые воспитывают детей с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сегодня сообщила губернатор Марина Ковтун, выступая перед депутатами областной Думы с ежегодным отчётом.



Кроме того, как отметила губернатор, в 10 муниципальных образованиях региона уже созданы условия для оказания ранней помощи детям до 3 лет с нарушением развития, а также детям, которые находятся в группе риска.



«В особой заботе нуждаются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. Благодаря работе по семейному устройству более 90% таких детей сегодня воспитываются сегодня в замещающих семьях, количество сирот в региональном банке данных уменьшилось на 21%», – сказала Марина Ковтун.