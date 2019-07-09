Мурманская область в Москве представит ГЧП-проекты для инвесторов

12 июля на площадке Российского союза промышленников и предпринимателей в Москве состоится презентация инфраструктурных проектов Мурманской области, реализация которых планируется с применением механизмов государственно-частного партнёрства (ГЧП).

Организаторами роуд-шоу ГЧП-проектов выступает региональное правительство совместно с АНО «Национальный центр государственно-частного партнерства».

Презентация направлена на привлечение финансовых институтов, частных инвесторов и операторов к участию в реализации проектов ГЧП в Мурманской области, которые выступают драйверами роста экономики и повышения качества жизни в регионе.

Под руководством врио заместителя губернатора Мурманской области Зои Санджиевой спикеры от профильных министерств и ведомств региона представят ключевые финансово-экономические и технические параметры проектов в сфере теплоснабжения, здравоохранения и спорта с общим объёмом инвестиций более 15 млрд рублей.

К участию приглашены представители крупных российских и международных компаний, банков и эксперты от федеральных министерств.