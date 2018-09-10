Мурманская область в ожидании пасмурной и дождливой погоды

Как сообщает Мурманское УГМС, 11 сентября Кольский полуостров ещё останется под влиянием антициклона, расположенного на севере Европейской части России. В этот день в нашем регионе сохранится тёплая, преимущественно сухая погода.

12-13 сентября, с выходом на север Скандинавии и Кольский полуостров атлантического циклона, погода переменится. Ожидается пасмурно и дождливо. Температура воздуха понизится.

Завтра в Мурманской области будет переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный, южный умеренный. Температура воздуха ночью +3+8°, днём +14+19°.