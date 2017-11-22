Мурманская область в ожидании потепления, снега и усиления ветра

Как сообщает Мурманское УГМС, 23 ноября Мурманская область по-прежнему будет находиться в малоградиентном барическом поле повышенного атмосферного давления. По Кольскому полуострову ожидается местами небольшой снег, преобладающая температура воздуха -10-15°, при прояснениях в отдельных районах -20-25°.

24 ноября погоду Кольского полуострова будет определять северо-восточная периферия глубокого обширного циклона с центром в Норвежском море. В нашем регионе постепенно увеличится количество облачности, пройдёт снег различной интенсивности, усилится ветер, температура воздуха в течение дня повысится до -2-7°.

Завтра в Мурманской области будет переменная облачность. Местами небольшой снег, туман, изморозь. Ветер слабый. Температура воздуха -10-15°, при прояснениях -20-25° в течение суток. Гололедица.