Мурманская область. Арктика13.06.18 18:02
Мурманская область в ожидании тепла
Как сообщает Мурманское УГМС, 14 июня наш регион будет находиться, в основном, в малоградиентном барическом поле: местами пройдут небольшие осадки, днём преобладающая температура воздуха составит +10+15°.
15 июня ожидается влияние глубокого обширного циклона с центром в Норвежском море. По Мурманской области усилится южный ветер, пройдёт дождь различной интенсивности, днём воздух прогреется до +16+21°.
Завтра в Мурманской области будет переменная облачность. Местами небольшой дождь, на севере с мокрым снегом. Ветер ночью северо-западный слабый, днём южный умеренный. Температура воздуха ночью от 0 до +5°, днём +10+15°.
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