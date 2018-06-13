Мурманская область в ожидании тепла

Как сообщает Мурманское УГМС, 14 июня наш регион будет находиться, в основном, в малоградиентном барическом поле: местами пройдут небольшие осадки, днём преобладающая температура воздуха составит +10+15°.

15 июня ожидается влияние глубокого обширного циклона с центром в Норвежском море. По Мурманской области усилится южный ветер, пройдёт дождь различной интенсивности, днём воздух прогреется до +16+21°.

Завтра в Мурманской области будет переменная облачность. Местами небольшой дождь, на севере с мокрым снегом. Ветер ночью северо-западный слабый, днём южный умеренный. Температура воздуха ночью от 0 до +5°, днём +10+15°.