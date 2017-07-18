Мурманская область в СЗФО в числе лидеров по объёмам производства аквакультурной товарной рыбы

По предварительным данным Росрыболовства, объём производства аквакультурной товарной рыбы и морепродуктов в 2017 году в стране увеличился на 36% по сравнению с 2016 годом – до 59 тысяч 903 тонн.

На первом месте по объему производства аквакультуры находится Южный федеральный округ, где выращено 22,5 тысячи тонн товарной продукции и 4,18 тысячи тонн рыбопосадочного материала.

В Северо-Западном федеральном округе выращено 18,2 тысячи тонн товарной продукции и 1,6 тысячи тонн рыбопосадочного материала. Наибольшие объёмы приходятся на Мурманскую область – 9,9 тысячи тонн, Республику Карелия – 4,2 тысячи тонн и Ленинградскую область – 3,7 тысячи тонн.

Видовой состав выращенной рыбы довольно обширный. В лидерах по объёму производства – карп – более 13,5 тысячи тонн, толстолобик – около 11,5 тысячи тонн, форель – 6,2 тысячи тонн, лососевые (кроме дальневосточных) – 9,7 тысячи тонн, амур – 2 тысячи тонн.