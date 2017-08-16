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Мурманская область. Арктика16.08.17 07:20

Мурманская область в третий раз получит субсидию из федерального бюджета на поддержку региональной системы инклюзивного профессионального образования инвалидов

Мурманская область вошла в число победителей конкурсного отбора на поддержку региональных систем инклюзивного профессионального образования инвалидов, объявленного Министерством образования и науки Российской Федерации, и в третий раз получит субсидию из федерального бюджета.

Средства субсидии в объеме 1,1 млн рублей из федерального бюджета и 448 тысяч рублей из регионального бюджета будут направлены на развитие базовой профессиональной образовательной организации, обеспечивающей функционирование региональной системы инклюзивного среднего профессионального образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, которая создана на базе Мурманского колледжа экономики и информационных технологий.

В 2016 и 2017 годах за счёт средств субсидии в колледже проведены работы по развитию безбарьерной среды, приобретены технические средства обучения для обучающихся с различными видами инклюзии (для слабослышащих, слабовидящих обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата), приобретено специализированное программное обеспечение, модернизирована материально-учебная база для обучения студентов из числа инвалидов, повышена квалификация 25 педагогических работников по вопросам инклюзивного образования.

До конца 2017 года и в 2018 году планируется установка информационных киосков с возможностью сурдоперевода, организация рабочих мест слабовидящих и слабослышащих студентов, приобретение инклюзивных образовательных программ и учебно-методических комплексов.

Особое внимание будет уделяться разработке и апробации программ, методик и технологий профессионального образования и профессионального обучения лиц с инвалидностью и ОВЗ различных нозологических групп, повышению квалификации педагогических работников системы СПО по вопросам инклюзивного образования.

С 2016 года в Мурманской области проводится конкурс профессионального мастерства для людей с инвалидностью Чемпионат «Абилимпикс», целью которого является выявление и поддержка талантливых детей и молодежи из числа людей с инвалидностью или ограниченными возможностями здоровья, развития профессионального мастерства студентов с инвалидностью или ограниченными возможностями здоровья и стимулирования их к дальнейшему профессиональному и личностному росту.

В октябре 2017 года Чемпионат Мурманской области «Абилимпикс» состоится уже второй раз. Соревнования по 10 компетенциям для студентов и специалистов и 7 компетенциям для школьников пройдут на базе регионального центра развития движения «Абилимпикс» в Мурманском колледже экономики и информационных технологий, а также на площадках специализированных центров компетенций «WorldSkills» в профессиональных образовательных организациях Мурманской области.

 

 

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