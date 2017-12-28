Мурманская область ведёт планомерную работу по переходу на новую систему обращения с твёрдыми коммунальными отходами

Состоялось очередное заседание Межведомственной рабочей группы по вопросам совершенствования законодательства в области обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), созданной по поручению заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Козака. Заседание, которое прошло вучера в режиме видеоконференцсвязи, провел заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Андрей Чибис. От Мурманской области участие в совещании приняли заместитель губернатора, представители министерства природных ресурсов и экологии, министерства энергетики и ЖКХ.

Андрей Чибис напомнил, что до 1 января 2019 года работа регионов по переходу на новую схему обращения с ТКО, которую курируют Минприроды и Минстрой России, должна быть завершена.

Большая часть совещания коснулась грядущих изменений в законодательство об обращении с отходами. Законопроект по внесению поправок в Федеральный закон № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления, а также иные отдельные законодательные акты Российской Федерации» был одобрен 26 декабря 2017 года на заседании Совета Федерации. Документ конкретизировал требования к накоплению ТКО и расширил состав территориальных схем обращения с отходами. Норма разработана в рамках реформы обращения с отходами, реализуемой Минприроды РФ.

Новым законом установлено, региональные операторы ТКО будут отвечать за установку и содержание мусорных контейнеров и бункеров, а также за уборку мест погрузки ТКО. При этом определять место размещения и вести реестр контейнерных площадок должен муниципалитет. Что касается территориальных схем обращения с отходами, то теперь они должны содержать данные о планируемом строительстве, модернизации и реконструкции объектов, используемых для обращения с отходами, а также оценку объема необходимых капитальных вложений на эти мероприятия. Кроме того, в территориальной схеме должны быть отражены прогнозные значения предельных тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами.

В рамках исполнения поручения президента России, принятым законом также введено обязательство регионов по созданию электронных моделей территориальных схем обращения с отходами, которые позволят оптимизировать расходы на транспортировку, прогнозировать затраты региональных операторов, оценивать объем инвестиций на предусмотренные территориальной схемой мероприятия. Электронная модель также дает возможность для расчета тарифов региональных операторов и их оценки при рассмотрении вариантов деления территории субъекта Российской Федерации на зоны их деятельности.

Мурманская область вошла в число пилотных регионов и ведет планомерную работу по переходу на новую систему обращения с ТКО. Так, для координации запуска реформы в марте 2017 года распоряжением губернатора создана проектная группа по организации деятельности по обращению с ТКО на территории Мурманской области, разработана и реализуется «дорожная карта» по переходу на новую систему обращения с отходами. 26 декабря 2017 года определен победитель конкурсного отбора по выбору регионального оператора по обращению с ТКО на территории Мурманской области. Статус регионального оператора будет присвоен с даты заключения Соглашения с Минэнерго и ЖКХ Мурманской области сроком на 10 лет.