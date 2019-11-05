Мурманская область включается в гонку за ресурсы на модернизацию первичного звена здравоохранения

В сжатые сроки завершить инвентаризацию медицинских учреждений и подготовить региональную программу комплексной модернизации первичного звена здравоохранения – такое поручение дал губернатор Мурманской области Андрей Чибис по итогам прошедшего на прошлой неделе в Светлогорске расширенного заседания президиума Государственного совета «О задачах субъектов Российской Федерации в сфере здравоохранения» под председательством Президента РФ Владимира Путина.

«Наша задача максимально быстро завершить инвентаризацию, в рабочем режиме совместно с Минздравом России подготовить программу модернизации «первички», чтобы Мурманская область стала одной из первых, кто может рассчитывать на федеральное финансирование», – в ходе оперативного совещания поставил перед профильным ведомством задачу глава региона.

Андрей Чибис также поручил правительству Мурманской области проработать с правительством Москвы возможность совместной закупки дорогостоящего медицинского оборудования и лекарств. Договорённость о сотрудничестве по этому вопросу достигнута в ходе Госсовета.

«В рамках действующего законодательства через заключение соглашений о сотрудничестве между Москвой и Мурманской областью мы сможем присоединиться к столичным торгам и добиться хорошей экономии регионального бюджета, эффективно его использовать», – резюмировал губернатор.

В ходе оперативного совещания также поднята тема закупки медоборудования на средства, дополнительно выделенные Мурманской области из федерального бюджета в этом году, в том числе для модернизации техники в областном онкологическом диспансере. Как доложил и.о. министра здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев, техника начнёт поступать в регион уже в середине ноября.