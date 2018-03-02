Мурманская область вновь включена в группу субъектов РФ с высоким качеством управления региональными финансами

Министерством финансов Мурманской области подготовлен отчёт о результатах работы за 2017 год и перспективах повышения прозрачности (открытости) бюджетных данных в нашем регионе.

Как отмечается в документе, по результатам оценки качества управления региональными финансами за 2016 год Мурманская область была вновь включена в группу субъектов Российской Федерации с высоким качеством управления региональными финансами.

По результатам 2017 года Мурманская область заняла 8-9-е место в Рейтинге субъектов РФ по открытости бюджетных данных и вновь 1-е место в Рейтинге субъектов Российской Федерации по Северо-Западному федеральному округу, при этом заняв позицию в группе № 1 субъектов с «очень высоким уровнем открытости бюджетных данных» (85,3% информации от максимально возможного количества баллов).

По итогам 2016 года Мурманская область занимала позицию в группе субъектов № 2 – с «высоким уровнем открытости бюджетных данных» (77,3% информации от максимально возможного количества баллов).

Как отмечается в отчёте, на результаты Рейтинга повлияли низкие показатели раздела 8 «Публичные сведения о деятельности государственных учреждений», что не позволило Мурманской области улучшить свою позицию в рейтинге субъектов РФ по сравнению с предыдущим годом.