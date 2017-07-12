Мурманская область во власти циклонов

ViktoriJ Такое впечатление, что наши чинуши не живут в североморске - почти каждую неделю куда-нибудь приезжают, смотрят, обещают, а изменений почти не видно Комментарий к новости: Место встречи было выбрано не случайно

Евгения Ивановна по снимку сразу видно, что управляющая компания не работает - всё заросло сорняками, тротуар разбит, мусор лежит в пакете. И это не только здесь! Реформа ЖКХ - фикция, как и все остальные реформы в с Комментарий к новости: Место встречи было выбрано не случайно