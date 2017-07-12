Мурманская область. Арктика12.07.17 18:02
Мурманская область во власти циклонов
Как сообщает Мурманское УГМС, 13 июля Кольский полуостров будет находиться под влиянием циклона, смещающегося с Финского залива в северном направлении: ожидается прохождение атмосферных фронтов, дождь различной интенсивности, порывистый ветер, преобладающая температура воздуха днем +17+22°.
14 июля очередной циклон с районов Белоруссии сместится на Ботнический залив. По Мурманской области ожидается отход ветра к северо-восточному, восточному направлению, дождь, понижение температуры воздуха на севере нашего региона.
Завтра в Мурманской области будет облачная погода. Дождь. В отдельных районах гроза. Ветер юго-восточный, южный умеренный. Температура воздуха ночью +10+15º, днём +17+22º.
Комментарии
-АналитикаРаботающая часть россиян сегодня проявляет наибольший пессимизмВнешние факторы оказывают всё большее влияние на курс рубляТолько в правительстве умеют посчитать бедных так, что их становится меньше
-Нам интересно Ваше мнение08.07.17: Российские и зарубежные СМИ уделили большое внимание рукопожатию Путина и Трампа во время саммита G20 в Гамбурге. А что вы разглядели в этом событии?Проголосовало: 362 человека
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Последние комментарии
ViktoriJ
12.07.17 14:36
Такое впечатление, что наши чинуши не живут в североморске - почти каждую неделю куда-нибудь приезжают, смотрят, обещают, а изменений почти не видно
Комментарий к новости:Место встречи было выбрано не случайно
Евгения Ивановна
12.07.17 14:16
по снимку сразу видно, что управляющая компания не работает - всё заросло сорняками, тротуар разбит, мусор лежит в пакете. И это не только здесь! Реформа ЖКХ - фикция, как и все остальные реформы в с
Комментарий к новости:Место встречи было выбрано не случайно
ФунтиК
11.07.17 15:22
Чем глупее затея, тем замысловатее название. это я о "Кванториуме"! Вы с одного раза сможете перевести это слово на понятный язык? Назвали бы этот кружок "Самоделкин", "Винтик и Шпунтик", на худой ко
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