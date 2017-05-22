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Мурманская область. Арктика22.05.17 17:17

Мурманская область вошла в число 18 пилотных регионов, где будет реализована уникальная программа развития малого предпринимательства «Бизнес-класс»

Сегодня на оперативном совещании в Правительстве Мурманской области губернатор Марина Ковтун напомнила, что 26 мая в стране отмечается День российского предпринимательства. 2017 год для этого праздника юбилейный – указ президента России о введении его в календарь был подписан в 2007 году.

«Заполярные предприниматели, безусловно, заслуживают всяческого уважения и поддержки, поскольку вести бизнес здесь очень сложно с учетом «северного удорожания» и климатических условий. Однако, несмотря на все проблемы и трудности, наши предприниматели вносят значительный вклад в экономику региона, решают проблему занятости и, что важнее всего, пополняют местные бюджеты», – подчеркнула Марина Ковтун.

В эти дни в регионе традиционно проводится ряд мероприятий, посвящённых предпринимательству. Об этом доложила министр развития промышленности и предпринимательства Мурманской области Ольга Кузнецова. Глава ведомства напомнила, что Дни предпринимательства в Мурманской области стартовали в апреле – мероприятия в муниципалитетах, тренинги, мастер-классы, семинары привлекли внимание более 300 начинающих и действующих предпринимателей.

В заключительную неделю Дней предпринимательства пройдет ряд значимых мероприятий. Уже завтра состоится III международная конференция «Развитие женского предпринимательства и социальных технологий». На конференции будет работать интерактивная площадка женщин-предпринимателей в сфере прикладного искусства, они поделятся своими бизнес-историями, а также проведут мастер-классы.

23 мая также стартует уникальная бесплатная программа развития малого предпринимательства «Бизнес-класс» от компании «Гугл» и Сбербанка при поддержке правительства Мурманской области. Целью программы является поддержка предпринимательской активности за счёт развития компетенций собственников малого бизнеса, она включает онлайн-программы, вебинары и консультации, а также работу с наставниками. Мурманская область вошла в число 18 пилотных регионов, где будет реализована программа «Бизнес-класс», она продлится около полугода. 24 мая пройдёт региональная инвестиционная энергетическая конференция, которую проводит МРСК. Конференция посвящена одному из важнейших вопросов, связанных с ведением предпринимательской деятельности, – упрощению процедур при подключении к сетям.

Программу мероприятий завершит заседание Совета по развитию малого и среднего предпринимательства при правительстве Мурманской области, в рамках которого будет доложено об итогах оказания государственной поддержки предпринимателям региона в 2016 году, обозначены перспективы на будущее. На заседании совета будет дан старт федеральной программе «Ты предприниматель», направленной на вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность, которую регион реализует совместно с Росмолодёжью.

«Предприниматели почувствовали, что из года в год внимания им уделяется всё больше, поддержка не ослабевает ни со стороны правительства Мурманской области, ни со стороны муниципалитетов, и поэтому все мероприятия должны быть проведены на высоком качественном уровне», – отметила Марина Ковтун.

 

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