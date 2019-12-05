Мурманская область вошла в число победителей Всероссийского конкурса волонтёрских практик «Регион добрых дел»

Мурманской области вручён диплом победителя Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтёрства «Регион добрых дел». Торжественная церемония награждения лауреатов состоялась в Сочи в рамках Международного форума добровольцев. Нашу делегацию на форуме возглавляет и.о. министра по внутренней политике и массовым коммуникациям Андрей Сахаров. Благодаря этой победе в 2020 году наш регион получит из федерального бюджета порядка пяти миллионов рублей на развитие волонтёрства.

Всероссийский конкурс «Регион добрых дел» проходил с 10 апреля по 30 июня в рамках реализации федерального проекта «Социальная активность» национального проекта «Образование». Участники представили проекты в сферах медицинского добровольчества, гостеприимства, медиа-волонтёрства, создания ресурсных центров.

Заявки на участие в конкурсе подали 74 субъекта Российской Федерации. Экспертами выступили представители федеральных министерств, высших учебных заведений, руководители крупнейших всероссийских общественных организаций и благотворительных фондов. Одним из важнейших критериев оценки стал показатель реализации субъектами положений «Стандарта поддержки добровольчества», характеризующих состояние и динамику развития волонтёрства. По итогам конкурса победителями стали 37 регионов, в их числе – Мурманская область.