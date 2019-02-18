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Мурманская область. Арктика18.02.19 11:02

Мурманская область вошла в число регионов, показавших самый сильный рост показателей рейтинга по качеству жизни городов России

Эксперты РИА «Рейтинг» назвали лучшие по качеству жизни города России. Оценивали субъекты по 70 показателям на основе данных Росстата, Минздрава, Минфина, Центробанка и других открытых источников. Каждому региону присвоили место в списке на основе полученных баллов (минимум — один балл, а максимум — 100). Но хороши и другие города, не попавшие в рейтинг, считает политолог Андрей Колядин.

По сравнению с прошлым годом сильных изменений в рейтинге не произошло. Так, лидеры и аутсайдеры в основном остались на своих местах, некоторые перестановки произошли в середине списка. Первые позиции снова заняли Москва, Санкт-Петербург и Московская область (у них более 70 баллов).

Они возглавляют рейтинг уже многие годы, и, по мнению авторов исследования, эта ситуация не скоро изменится. Эксперты отмечают, что в этих регионах более развитые инфраструктура, экономика и социальная сфера.

За ними следуют Татарстан, Белгородская область, Краснодарский край, Воронежская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Липецкая и Калининградская области. На регионы первой десятки приходится около половины суммарного валового регионального продукта, 40 процентов оборота розничной торговли страны и около 40 процентов инвестиций в основной капитал.

В среднем регионы получили 46,37 балла, что на 1,26 пункта больше, чем в прошлом году. Самый сильный рост показателей продемонстрировали Магаданская область (с 44-го на 35-е место), Амурская (с 61-го на 53-е), Оренбургская (41-го на 33-е), Чукотка (с 78-го на 70-е), Северная Осетия (с 72-го на 65-е), Сахалин (с 53-го на 46-е) и Мурманская область (с 42-го на 36-е).

В следующем году, по мнению экспертов, в рейтинге существенных изменений не произойдет.

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