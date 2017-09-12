Мурманская область вошла в десятку самых чистых регионов России

Общероссийская общественная организация «Зелёный патруль» опубликовала очередной «Экологический рейтинг субъектов Российской Федерации» по итогам лета 2017 года. Основная цель проекта – осуществление общественного мониторинга и сравнительная оценка регионов Российской Федерации в сфере экологической безопасности и охраны окружающей среды.

Впервые за последние пять лет Мурманская область вошла в десятку самых чистых субъектов Российской Федерации, заняв 9-е место в общем рейтинге. За три месяца наш регион поднялся на четыре позиции.

К числу наиболее ярких экологических событий, состоявшихся в летний период в регионе, можно отнести начало работ по подъёму металлоконструкций в бухте Ретинской в рамках проекта «Ликвидация прошлого экологического ущерба, связанного с размещением несанкционированных свалок судов вдоль побережья Кольского залива», открытие экологического маршрута «Площадь Пять Углов в г. Мурманске», проведение Всероссийского Дня посадки леса, Всероссийского экологического субботника «Зелёная весна» и волонтерской акции «Для природы важен каждый», открытие выставки детского рисунка «Красная книга Мурманской области глазами детей».

Рейтинг публикуется ежеквартально, начиная с 2008 года. При его формировании учитываются такие показатели, как состояние атмосферного воздуха, водных и земельных ресурсов, ответственность власти, активность общественных организаций, а также ряд других критериев.

Помимо информации из региональных СМИ для составления рейтинга используются сведения МЧС и Росгидромета, официальные сообщения региональных властей и природопользователей, жалобы жителей на «горячую линию» «Зелёного патруля», материалы собственных полевых исследований.

Самыми экологически чистыми регионами, как и в весеннем рейтинге, остаются Тамбовская область, Республика Алтай и Алтайский край.